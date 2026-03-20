МИД России прокомментировал ДТП с участием скрывшегося сотрудника консульства Германии

МИД РФ примет меры в отношении сотрудника консульства ФРГ за ДТП в Петербурге

Министерство иностранных дел России примет меры в отношении скрывшегося с места дорожно-транспортного происшествия (ДТП) сотрудника консульства ФРГ в Петербурге Дениса Хофманна. Об этом «Ленте.ру» сообщили в дипломатическом ведомстве.

«По итогам разбирательства ДТП компетентными российскими ведомствами в отношении сотрудника германского генконсульства будут приняты меры в рамках Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года», — подчеркнули в российском МИД.

Согласно тексту Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, в частности, подпункту c) статьи 25, полномочия работников консульского учреждения прекращаются после уведомления государством пребывания (в случае Хофманна Россией — прим. «Ленты.ру») представляемого государства (ФРГ — прим. «Ленты.ру») о том, что государство пребывания перестало считать его работником консульского персонала. В статье 45 конвенции отмечается, что отказ от иммунитета от юрисдикции в отношении гражданского или административного дела не означает отказа от иммунитета от исполнительных действий, являющихся результатом судебного решения; в отношении таких действий необходим отдельный отказ.

2 марта сотрудник генконсульства Германии ФРГ в Петербурге Денис Хофманн сбил курьера и скрылся с места ДТП. Водитель вышел к пострадавшему, что-то у него спросил, но уже через несколько минут сел в машину и уехал с места происшествия, не дождавшись прибытия скорой помощи. По информации Telegram-канала 112, 16 марта Хофманн не явился на суд, сославшись на иммунитет консульского служащего.