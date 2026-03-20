Модель OnlyFans сняла откровенное видео на Бали и оказалась под угрозой 10 лет тюрьмы

23-летняя модель OnlyFans сняла откровенное видео на острове Бали в Индонезии, была арестована и оказалась под угрозой 10 лет тюрьмы. Об этом пишет издание The Sun.

Француженка по имени Мелиса Мирей стала известна общественности под ником CallMeSlo из-за откровенного контента. Ее вместе с коллегой, 24-летним итальянцем, задержали в аэропорту Денпасара 13 марта. Они пытались сбежать в Таиланд. Сообщается, что ее менеджера арестовали спустя несколько дней в Чангу.

Известно, что Мирей привлекла внимание общественности, когда ее откровенный ролик, снятый на острове, попал в интернет. Позже она продала его через платформу OnlyFans. Уточняется, что теперь всем троим задержанным грозит до 10 лет тюремного заключения за производство порнографического контента, а также еще шесть лет за его распространение.

Ранее модель OnlyFans ради забавы украла купальник в магазине на Бали. Его владелица выложила в сеть видео с ее проступком, после чего злоумышленницу затравили в сети.