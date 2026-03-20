Молдавия нашла виновных в загрязнении Днестра

Парламент Молдавии принял резолюцию с обвинениями России в загрязнении Днестра
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Fedja Grulovic / Reuters

Парламент Молдавии принял резолюцию с обвинениями в якобы загрязнении Днестра в результате ударов Вооруженных сил (ВС) России по объектам инфраструктуры Украины. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте законодательного органа.

«В реку Днестр, основной источник питьевой воды Республики Молдова, были сброшены значительные объемы нефтепродуктов, что создало серьезную угрозу для здоровья населения, включая острое отравление и возможное канцерогенное воздействие», — утверждается в сообщении.

Парламент Молдавии обвинил Россию в якобы загрязнении Днестра нефтепродуктами в результате удара ВС России по Новоднестровскому гидроэнергетическому комплексу в Черновицкой области Украины 7 марта. Как утверждается, загрязнение реки может вызвать долгосрочные негативные последствия для здоровья граждан республики.

Депутаты призвали международное сообщество оказать давление на Россию для прекращения ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Законодатели выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также поблагодарили Румынию и Европейский союз за оказанную Кишиневу ​​поддержку.

15 марта власти Молдавии ввели режим экологической тревоги после загрязнения Днестра из-за утечки топлива в реку на территории Украины. Спустя два дня, 17 марта, МИД Молдавии вручил ноту протеста послу России в республике Олегу Озерову. На встречу с российским дипломатом принесли бутылку с водой из Днестра.

