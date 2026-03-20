Мощная магнитная буря обрушится на Землю с опозданием

Синоптик Леус: Магнитная буря может обрушиться на Землю с 20 по 22 марта

В период с 20 по 22 марта на Землю может обрушиться сильная магнитная буря. Об этом россиян предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам метеоролога, магнитные бури, которые изначально ожидались еще вечером в четверг, 19 марта, задерживаются. «К утру пятницы в околоземном космическом пространстве царит «полный штиль»: скорость солнечного ветра и его температура фиксируются в пределах обычных значений, разве что плотность за последние несколько часов слегка выросла и попала в категорию «повышенная». Однако этого пока явно недостаточно для формирования каких-то возмущений магнитосферы, и геомагнитное поле остается в спокойном состоянии», — поделился информацией он.

Между тем по последним прогнозам, уточнил Леус, возмущения геомагнитного поля возможны до вторника, 24 марта, включительно. В соответствии с ними, магнитные бури среднего и сильного уровня, G2-G3, могут накрыть Землю сегодня и в выходные, 21-22 марта. При этом длиться они могут почти неделю, добавил эксперт.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН заявили, что ближайшая магнитная буря, которая придет на Землю, может стать сильнейшей за последние два месяца.