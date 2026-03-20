Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:29, 20 марта 2026

У мужчины в день рождения диагностировали считающийся женским вид рака

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Anatoliy Cherkas / Shutterstock / Fotodom

Американцу Джейкобу Джонсону в день рождения врачи диагностировали вид рака, который принято считать женским. Его историю рассказало издание Metropoles.

Джонсон много лет знал, что у него есть повышающая риск развития рака молочной железы генетическая мутация, поэтому регулярно обследовался. Именно благодаря бдительности мужчины медики обнаружили у него в груди злокачественное новообразование на ранней стадии. Произошло это в день, когда американцу исполнилось 53 года.

По словам врачей, если бы Джонсон прошел обследование хотя бы на пару месяце позже, то результаты были бы куда печальнее. В настоящее время мужчина проходит лечение от онкологического заболевания. Так, несколько месяцев назад он перенес двустороннюю мастэктомию, после чего начал курс химиотерапии.

Ранее у британки Донии Юсеф возникла сильная слабость. В конечном итоге врачи обнаружили у нее сразу три вида рака.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Орбан выдвинул требование к ЕС по кредиту Украине

    В Госдуме предложили штрафовать за травлю решивших сделать аборт россиянок

    Александра Бортич снялась без макияжа в постели

    Москвичка выиграла миллионы рублей благодаря лавровому листу

    В России стартовали продажи нового кроссовера Belgee

    Политолог оценил вероятность раскола между США и Израилем

    Россиянка пойдет под суд за перевод денег пять лет назад

    Стало известно о недвижимости Агутина за рубежом

    В ЕС сделали неутешительный вывод после саммита

    Стало известно о расколе между США и Израилем из-за ударов по Ирану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok