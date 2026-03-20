01:51, 20 марта 2026Мир

На берег Черного моря вынесло загадочную боеголовку

IHA: Боеголовку вынесло берег Черного моря в Турции
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Боеголовку от ракеты вынесло на берег Черного моря к северу от Стамбула. Об этом сообщает агентство IHA.

Объект обнаружили жители деревни Ялыкей на местном пляже провинции Стамбул. Произошло это примерно в 17:00 по московскому времени четверга.

На место были вызваны жандармы. Специалисты осмотрела ее и установили, что боеголовка не содержит взрывчатых веществ.

Саперы уничтожили ее, добавили журналисты. Подробностей о том, какого происхождения может быть боеголовка, пока не приводится.

Ранее сообщалось, что Иран впервые показал пуск баллистической ракеты «Хадж Касем». Дальность ракеты с 500-килограммовой боеголовкой составляет 1400 километров.

    Последние новости

    Трамп сделал странное заявление о конфликте с Ираном

    На берег Черного моря вынесло загадочную боеголовку

    В Европе указали на серьезную проблему для Украины

    На Западе подвели неутешительные итоги войны с Ираном

    В Турции заявили об угрозе для страны из-за атак Украины

    Израиль атаковал Ливан

    На Западе рассказали о встревоживших премьера Японии словах Трампа

    Премьер Швеции рассказал о жесткой критике лидеров ЕС в адрес Орбана из-за Украины

    ЕС отказался помогать США в войне с Ираном

    Фото 69-летней звезды «Секса в большом городе» в прозрачном плаще вызвало ажиотаж в сети

    Все новости
