На берег Черного моря вынесло загадочную боеголовку

IHA: Боеголовку вынесло берег Черного моря в Турции

Боеголовку от ракеты вынесло на берег Черного моря к северу от Стамбула. Об этом сообщает агентство IHA.

Объект обнаружили жители деревни Ялыкей на местном пляже провинции Стамбул. Произошло это примерно в 17:00 по московскому времени четверга.

На место были вызваны жандармы. Специалисты осмотрела ее и установили, что боеголовка не содержит взрывчатых веществ.

Саперы уничтожили ее, добавили журналисты. Подробностей о том, какого происхождения может быть боеголовка, пока не приводится.

