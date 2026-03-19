23:26, 19 марта 2026Бывший СССР

На Украине мобилизовали гуся

Появилось видео с ударившими бабушку сотрудниками ТЦК
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Видео: РоС #ТЦК / Telegram

Представители территориальных центров комплектования (ТЦК; аналог военкомата на Украинеприм. «Ленты.ру») провалили попытку найти беглеца, после чего ударили бабушку и забрали с собой гуся. Видео, на котором запечатлены эти события, размещено в Telegram-канале «РоС #ТЦК».

Как пишет автор поста, «людоловы» пришли за одним из мужчиной, однако не нашли его. «Чтобы не уезжать ни с чем, украли птицу у пенсионерки. Вдогонку получили палкой от разъяренной бабули», — говорится в публикации.

Очевидица происходящего, запечатлевшая все на телефон, описала действия сотрудников ТЦК двумя словами. «Как немцы», — прокомментировала снимавшая.

Ранее сообщалось, что на улицах Киева стало гораздо больше патрулей ТЦК.

