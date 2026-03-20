07:37, 20 марта 2026

На Западе признали фиаско с Россией и Ираном

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Iranian Army / WANA (West Asia News Agency) / Handout / Reuters

Западным государствам придется признать, что, стремясь оказывать давление на Россию и Иран, они потерпели фиаско. Такое мнение выразил экс-советник НАТО, полковник Генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По словам Бо, глубокого осмысления относительно того, в чем заключилась цель санкций или войны против этих стран, у Запада не было. «И сегодня Запад вынужден признать, что потерпел неудачу — как с санкциями, так и с попытками оказать давление на эти страны. Потому что теперь обе они фактически контролируют ситуацию», — отметил эксперт.

Он также высказался о военной операции США в Иране, указав, что Вашингтон терпит неудачи как в оперативном, так и стратегическом плане.

Ранее политолог Эндрю Корыбко рассказал, что конфликт Соединенных Штатов с Ираном усилил переговорные позиции президента России Владимира Путина по украинскому конфликту. По его мнению, теперь у главы РФ больше шансов «добиться своего».

    Последние новости

    «Плана Б не существует». Макрон оценил бунт Венгрии и Словакии по вопросу кредита для Украины и порассуждал о доверии к ЕС

    Госдеп США начал искать куратора для ВСУ

    Порнозвезде предъявили обвинения в оскорблении нравственности после секса с тысячей мужчин

    КНДР переняла опыт России на СВО и создала новый вид войск

    Пиво в России резко подорожало

    Бывшего иранского футболиста ряда клубов РПЛ исключили из сборной страны

    Описана ситуация с выявлением новых очагов пастереллеза в Новосибирской области

    На Западе признали фиаско с Россией и Ираном

    Правоохранители начнут розыск осужденного в российском регионе «крабового короля»

    Чемпион Украины по картингу стал обучать российских военных в зоне СВО

    Все новости
