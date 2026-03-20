Полковник Бо: Запад потерпел фиаско, пытаясь давить на Россию и Иран

Западным государствам придется признать, что, стремясь оказывать давление на Россию и Иран, они потерпели фиаско. Такое мнение выразил экс-советник НАТО, полковник Генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По словам Бо, глубокого осмысления относительно того, в чем заключилась цель санкций или войны против этих стран, у Запада не было. «И сегодня Запад вынужден признать, что потерпел неудачу — как с санкциями, так и с попытками оказать давление на эти страны. Потому что теперь обе они фактически контролируют ситуацию», — отметил эксперт.

Он также высказался о военной операции США в Иране, указав, что Вашингтон терпит неудачи как в оперативном, так и стратегическом плане.

Ранее политолог Эндрю Корыбко рассказал, что конфликт Соединенных Штатов с Ираном усилил переговорные позиции президента России Владимира Путина по украинскому конфликту. По его мнению, теперь у главы РФ больше шансов «добиться своего».