На Западе задали неудобный вопрос о Зеленском после провала кредита ЕС

Кошкович: Зеленский потерял свою значимость после провала принятия кредита ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский потерял свою значимость после блокировки выделения кредита Евросоюза (ЕС). Такое мнение высказал аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович на своей странице в социальной сети X.

«Если Зеленский не может получить миллиарды в обмен на отправку украинцев на смерть, то зачем он нужен?» — задался вопросом эксперт.

Накануне стало известно, что две страны ЕС — Венгрия и Словакия — заблокировали решение объединения о новом пакете санкций против России и выделении Украине кредита в 90 миллиардов евро. Как подчеркивает издание Politico, именно от этого кредита зависит, способен ли дальше Киев продолжать сражаться с Россией.