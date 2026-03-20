07:14, 20 марта 2026

Нарколог высказался о существовании безопасной дозы алкоголя

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Global Look Press

При рассмотрении вопроса о безопасных дозах спиртного для организма у экспертов есть две позиции. Подробности рассказал журналистам РИА Новости врач высшей категории, нарколог Иркутского областного психоневрологического диспансера Андрей Сергеев.

По его словам, вопрос о безвредной дозе алкоголя является дискуссионным. Как заявил он, есть врачи, придерживающиеся мнения о том, что небольшие дозы не принесут вреда, к примеру, когда речь идет о двух бокалах вина. «Исходя из многолетней практики, придерживаюсь позиции, что безопасных доз алкоголя нет», — констатировал врач.

Специалист подчеркнул, что даже при умеренном употреблении спиртного человек становится уязвимым перед онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой системы и психическими расстройствами.

«Алкоголь токсичен. От него прежде всего страдает пищеварительная система. Он часто становится причиной циррозов, панкреатита, рака желудка и кишечника. Также он провоцирует инсульты, инфаркты, способствует возникновению атеросклероза», — добавил Сергеев.

Он указал, что есть распространенное заблуждение о том, что спиртное якобы помогает справиться со стрессом. «Лично я не видел долгожителей, которые систематически употребляют алкоголь», — подметил нарколог.

Ранее нарколог Андрей Тюрин определил самый опасный для здоровья вид алкоголя. По его словам, лидером по степени опасности является нелегальное спиртное.

