17:03, 20 марта 2026Наука и техника

НАСА ударит по Boeing

Bloomberg: НАСА в лунной программе США планирует заменить ракету SLS на Starship
Иван Потапов
Фото: Eric Bordelon / NASA via AP

НАСА планирует снизить роль Boeing в лунной программе США. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, американское космическое ведомство планирует использовать для транспортировки пилотируемого корабля Orion к Луне не одноразовую сверхтяжелую ракету Boeing Space Launch System (SLS), а многоразовую систему SpaceX Starship.

«Это станет еще одним ударом для программы Boeing, которая является основой флагманской пилотируемой космической миссии НАСА. Это также создаст новую проблему: у компании SpaceX под руководством Илона Маска осталось всего два года на завершение разработки ракеты, которая еще не совершила ни одного успешного орбитального полета от начала до конца, не говоря уже о доставке экипажа», — говорится в статье.

Материалы по теме:
Starship: что это, как Илон Маск создал самую мощную ракету в истории
Starship:что это, как Илон Маск создал самую мощную ракету в истории
20 декабря 2024
Маскам тут не место Пока США запускают ракеты, в России пьют водку и закусывают колбасой
Маскам тут не местоПока США запускают ракеты, в России пьют водку и закусывают колбасой
17 апреля 2018

Ранее НАСА сообщило, что в рамках миссии Artemis II ракету SLS не ранее 20 марта выкатят на стартовый стол для продолжения подготовки к пуску корабля Orion с экипажем к Луне.

    Последние новости

    Умер легендарный актер Чак Норрис

    Премьер Испании назвал войну с Ираном незаконной

    Леопард напал на мужчину в его собственном доме

    К бывшему СИЗО «Кресты» собираются прорыть подземный тоннель

    Пашинян раскрыл подробности подготовки новой войны

    США и Израиль задели интересы России в ходе атаки на Иран

    Минюст пополнил реестр иноагентов

    Суд решил судьбу имущества получившего 400 миллионов рублей экс-чиновника Роспотребнадзора

    Пассажиров и стюардесс подбросило в воздух из-за сильной турбулентности в самолете

    Зеленский высказался об ударах ВСУ по российским нефтебазам

    Все новости
