Найден снаряд возрастом две тысячи лет с угрожающей надписью

В Израиле нашли древний снаряд для пращи с угрожающей надписью

В Израиле археологи обнаружили свинцовый снаряд для пращи, которому около 2000 лет, с угрожающей надписью. Об этом сообщает The Times of Israel.

Ученые из Университета Хайфы нашли древний снаряд с надписью «Учись» на древнегреческом языке во время раскопок в национальном парке Сусита на восточном берегу Галилейского моря. По данным специалистов, возраст находки составляет приблизительно 2,1 тысячи лет. Он имеет размеры 3,2 на 1,95 сантиметра и весит 38 граммов. Как предполагают исследователи, он мог быть выпущен греческими защитниками города Гиппос по армии иудейского царя Александра Янная во время осады 101 года до нашей эры.

Снаряд стал настоящей сенсацией, заявил руководитель раскопок Михаэль Айзенберг. По его словам, это первый случай в мировой археологии, когда подобное послание обнаружено именно на таком типе боеприпаса, хотя сами по себе снаряды для пращи были самым распространенным и дешевым видом метательных снарядов в эллинистическом мире. Надпись «Учись» на пуле, по мнению исследователей, следует интерпретировать как ироничный выпад в адрес врага.

Ученые полагают, что в месте, где была совершена находка, во время осады проходила древняя дорога к городу, и осажденные защитники могли вести оттуда прицельный огонь по наступавшему противнику.

