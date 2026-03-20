Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:33, 20 марта 2026Из жизни

Найден снаряд возрастом две тысячи лет с угрожающей надписью

Антонина Черташ
Фото: Michael Eisenberg / University of Haifa

В Израиле археологи обнаружили свинцовый снаряд для пращи, которому около 2000 лет, с угрожающей надписью. Об этом сообщает The Times of Israel.

Ученые из Университета Хайфы нашли древний снаряд с надписью «Учись» на древнегреческом языке во время раскопок в национальном парке Сусита на восточном берегу Галилейского моря. По данным специалистов, возраст находки составляет приблизительно 2,1 тысячи лет. Он имеет размеры 3,2 на 1,95 сантиметра и весит 38 граммов. Как предполагают исследователи, он мог быть выпущен греческими защитниками города Гиппос по армии иудейского царя Александра Янная во время осады 101 года до нашей эры.

Снаряд стал настоящей сенсацией, заявил руководитель раскопок Михаэль Айзенберг. По его словам, это первый случай в мировой археологии, когда подобное послание обнаружено именно на таком типе боеприпаса, хотя сами по себе снаряды для пращи были самым распространенным и дешевым видом метательных снарядов в эллинистическом мире. Надпись «Учись» на пуле, по мнению исследователей, следует интерпретировать как ироничный выпад в адрес врага.

Ученые полагают, что в месте, где была совершена находка, во время осады проходила древняя дорога к городу, и осажденные защитники могли вести оттуда прицельный огонь по наступавшему противнику.

Материалы по теме:
Друзья навек. Роботы и дроны готовы взять на себя всю грязную и тяжелую работу. Но чем тогда займутся люди?
Друзья навек.Роботы и дроны готовы взять на себя всю грязную и тяжелую работу. Но чем тогда займутся люди?
16 ноября 2021
Пещера сокровищ. История подростков, которые мечтали отыскать клад, а вместо этого сделали одно из величайших открытий
Пещера сокровищ.История подростков, которые мечтали отыскать клад, а вместо этого сделали одно из величайших открытий
12 сентября 2021

Ранее сообщалось, что житель Великобритании нашел боевую гранату во время уборки в сарае. Старая граната времен Второй мировой войны лежала в жестяной коробке из-под конфет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Был связан с КГБ, как и все». Умер архитектор масштабного раскола украинского православия и давний критик патриарха Кирилла

    Пожар на рынке в Подмосковье перекинулся на соседний ТЦ

    Ключевую ставку Банка России пообещали не снижать автоматически

    Онкобольная Лерчек раскрыла подробности проблем со следователем

    Модель OnlyFans сняла откровенное видео на Бали и оказалась под угрозой 10 лет тюрьмы

    Набиуллина объяснила ослабление рубля

    Лукашенко рассказал о приглашении во Флориду от Трампа

    Сбер сохранит максимальную ставку по вкладам

    Анфиса Чехова засунула в рот огромный чизбургер

    Россиян предупредили о тяжелых последствиях пилингов с маркетплейсов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok