Названа веская причина отказаться от алкоголя перед сексом

Врач Луана Сарава призвала отказаться от употребления алкоголя перед сексом. Вескую причину это сделать она назвала в разговоре с изданием Alto Astral.

Как пояснила Сарава, если человек занимается сексом трезвым, его тело лучше реагирует на приятные раздражители, а оргазм ощущается гораздо отчетливее. Из-за алкоголя же снижается чувствительность организма, отметила специалистка.

Более того, алкоголь препятствует формированию ясных и глубоких воспоминаний. Будучи трезвым, человек помнит каждую деталь полового акта вплоть до текстуры кожи партнера. «Сексуальные ощущения приобретают новые смысловые оттенки, когда головной мозг полностью бодрствует. Вы спокойно изучаете тело другого человека и чувствуете дрожь, которая раньше осталась бы незамеченной», — добавила Сарава.

