Очевидица рассказала о перекинувшемся на ТЦ пожаре на рынке в Подмосковье

Очевидец «Ленте.ру»: От пожара на рынке в Подмосковье очень большой столб дыма

От пожара на строительном рынке в Андреевке Солнечногорского района идет очень большой столб дыма, рассказала «Ленте.ру» жительница Зеленограда по имени Алена.

Ранее стало известно, что огонь перекинулся на соседний торговый центр.

«Рынок состоит из отдельных павильонов. Там продавали краски и всякие крючки, светильники. Это через дорогу от Зеленограда. Рынок не очень большой, но популярный у местных. Там рядом еще есть небольшие овощные и мясные магазины, ТЦ. Горит уже третий час. Из-за пожара большие пробки на дорогах, потому что участок рядом с рынком перекрыт, все ищут объездные пути. Столб дыма очень большой. Его видно на другой стороне Зеленограда. Чем ближе к пожару, тем чернее дым», — поделилась очевидица.

Пожар на рынке в Андреевке фото предоставила «Ленте.ру» очевидица

О пожаре в Подмосковье стало известно ранее 20 марта. На появившихся в сети кадрах можно увидеть горящие павильоны, от которых валит густой черный дым.

