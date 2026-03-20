Пожар на рынке в Подмосковье перекинулся на соседний ТЦ

Пожар на рынке в Солнечногорске перекинулся на соседний торговый центр

Пожар на строительном рынке в Солнечногорске перекинулся на соседний торговый центр (ТЦ). Об этом сообщает Telegram-канал ГКУ «Мособлпожспас».

«Пламя охватило торговые павильоны и перекинулось на рядом расположенный торговый центр», — говорится в сообщении.

На данный момент возгорание ликвидируют работники ГКУ «Мособлпожспас» вместе с сотрудниками федеральной противопожарной службы. Причины пожара пока не установлены.

О пожаре в Подмосковье стало известно ранее 20 марта. На появившихся в сети кадрах можно увидеть горящие павильоны, от которых валит густой черный дым.