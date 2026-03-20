Орбан призвал просыпаться

Орбан: Европе следует вернуться к российским энергоносителям

Европе следует вернуться к российским энергоносителям, чтобы побороть нефтяной кризис. К таким действиям призвал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х.

«Пора просыпаться! Без дешевых российских энергоносителей Европа не сможет справиться с нефтяным кризисом», — подчеркнул политик.

Ранее Орбан заявил, что для Будапешта недостаточно просто восстановить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». По его словам, Киев должен предоставить гарантии, что блокада не повторится в будущем.

9 марта президент России Владимир Путин заявил о готовности поставлять Европе нефть и газ. Для этого, по его словам, необходим «сигнал».