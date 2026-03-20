04:00, 20 марта 2026Мир

Орбан сообщил о «законном» шаге против Украины

Орбан: Венгрия законно заблокировала кредит для Украины на €90 млрд
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Венгрия имеет законное право блокировать предоставление Европейским союзом (ЕС) Украине кредита на 90 миллиардов евро. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан по итогам саммита ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

«Украинцы установили нефтяную блокаду Венгрии. Процесс принятия решения о выделении кредита еще до конца не завершен, и с юридической точки зрения ситуация абсолютно ясна: мы имеем на это право», — сказал он.

Политик напомнил, что в декабре 2025 года Совет ЕС принял решение о выделении кредита Украине. Венгрия, по его словам, отказалась участвовать в этой инициативе, но и не мешала делать это другим. «Однако с тех пор ситуация изменилась. Нас подвергли нефтяной блокаде, и я не могу делать вид, будто ничего не произошло», — заявил Орбан.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что европейские лидеры подвергли Орбана жесткой критике из-за блокировки кредита Украине. Он признался, что «никогда раньше не слышал такой резкой критики».

    Последние новости

    В Госдуме заявили о необходимости оставить Зеленского в живых. Зачем?

    Названы два варианта ответа России на борьбу Запада с теневым флотом

    Крокодил растерзал сына на глазах у отца

    Девушка испытала невероятный оргазм после одного действия партнера и очень удивила его

    В России предупредили о последствиях отправки ядерного оружия Украине

    Президент Бразилии резко высказался в адрес США

    Ким Чен Ын раскрыл боевые возможности «корейской "Арматы"»

    Макрон сделал признание о выделении Украине кредита на 90 миллиардов евро

    Выявлен неожиданный способ быстро снизить уровень сахара в крови

    В США рассказали о преподнесенном Ираном сюрпризе

    Все новости
