01:05, 20 марта 2026Мир

Премьер Швеции рассказал о жесткой критике лидеров ЕС в адрес Орбана из-за Украины

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dts Nachrichtenagentur / Globallookpress.com

Европейские лидеры подвергли премьер-министра Виктора Орбана жесткой критике из-за блокировки кредита Украине на сумму 90 миллиардов евро. Об этом рассказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, передает Euractiv.

Он признался, что «никогда раньше не слышал такой резкой критики». При этом премьер заявил, что кредит для Киева все равно будет выделен, но с задержкой.

Ранее Венгрия и Словакия заблокировали решение Евросоюза о новом пакете санкций против России и выделении Украине кредита в 90 миллиардов евро. Во время закрытой встречи глав МИД ЕС в Брюсселе министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефель «очень прямо» заявил своему коллеге из Венгрии Петеру Сийярто, что позицию Будапешта по кредиту Киеву «больше нельзя терпеть».

