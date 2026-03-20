Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
09:36, 20 марта 2026Культура

Отказавшийся выступать в России и Белоруссии Макс Корж анонсировал стадионный концерт

Ольга Коровина

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Белорусский исполнитель Макс Корж анонсировал стадионный концерт в Турции. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

«Стамбул, 6 июня, стадион Бешикташ. Все на выезд!» — написал музыкант.

После начала специальной военной операции в 2022 году Корж отменил свои концерты в России и Белоруссии. «Я не могу петь про "жизнь в кайф", когда каждый день эти жизни отбираются», — заявил артист. Сообщалось, что осенью 2024 года он переехал в Европу, после чего за несколько лет дал лишь три концерта в европейских странах.

Ранее в Польше разгорелся скандал из-за флага Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, организация признана в России экстремистской и запрещена) на концерте Макса Коржа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Если дело дойдет до крайностей». Иран сочли способным стереть с лица Земли две страны и обрушить мировую экономику

    ФСБ предотвратила теракт против российского чиновника

    В России заметили угрозу рецессии

    Дмитриев призвал ЕС признать ошибки и сменить руководство

    В Крыму обратились к президенту Турции после высказанной позиции по полуострову

    Макаревичу пришлось прятаться под лестницей из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Россиянин лишился 3 миллионов рублей из-за пенальти на 90-й минуте в матче Лиги чемпионов

    Комик с неизлечимой формой рака расправился с тестем и попытался застрелить жену

    Израиль ударил по Сирии

    Зеленский подставил Мерца на саммите лидеров ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok