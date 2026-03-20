Отказавшийся выступать в России и Белоруссии Макс Корж анонсировал стадионный концерт

Певец Макс Корж анонсировал концерт на стадионе в Стамбуле

Белорусский исполнитель Макс Корж анонсировал стадионный концерт в Турции. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

«Стамбул, 6 июня, стадион Бешикташ. Все на выезд!» — написал музыкант.

После начала специальной военной операции в 2022 году Корж отменил свои концерты в России и Белоруссии. «Я не могу петь про "жизнь в кайф", когда каждый день эти жизни отбираются», — заявил артист. Сообщалось, что осенью 2024 года он переехал в Европу, после чего за несколько лет дал лишь три концерта в европейских странах.

Ранее в Польше разгорелся скандал из-за флага Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, организация признана в России экстремистской и запрещена) на концерте Макса Коржа.