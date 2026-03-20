Озвучивавший Чака Норриса актер высказался о его кончине

Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:49, 20 марта 2026

Актер дубляжа Полонский: Чак Норрис был супергероем
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: PLANET PHOTOS / Globallookpress.com

Чак Норрис был супергероем, в которого поверил русский народ, рассказал озвучивавший голливудскую звезду актер дубляжа Дмитрий Полонский. Своими впечатлениями об актере он поделился с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что актер, мастер боевых искусств Чак Норрис, известный по роли в культовом сериале «Крутой Уокер», ушел из жизни в возрасте 86 лет. По информации источника, легенда Голливуда скончался в больнице на Гавайях.

Полонский рассказал, что никогда не был лично знаком с голливудской звездой, однако новость о его кончине воспринял с большой грустью. По его словам, Чак Норрис играл мужественных героев, в которых поверил русский народ.

«Мужественный, обаятельный. Герой, которого любил народ. Русский народ тоже. Он был наш. Он был супергероем», — прокомментировал Полонский.

Ранее стало известно, что с Норрисом, по словам очевидцев, произошла «чрезвычайная медицинская ситуация». Накануне 86-летний артист проводил тренировку на острове Кауаи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok