Пассажиров и стюардесс подбросило в воздух из-за сильной турбулентности в самолете

Пассажиров и стюардесс подбросило в воздух из-за сильной турбулентности в самолете на рейсе Delta Air Lines до Сиднея (Австралия). Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел утром 20 марта. Борт, летевший из Лос-Анджелеса, попал в турбулентность при заходе на посадку. В аэропорту Сиднея их встретили сотрудники экстренных служб, которые заблаговременно были предупреждены о произошедшем.

Всего пострадало 10 человек. Уточняется, что госпитализировали четырех людей, включая членов экипажа и пожилых пассажиров, а также трех бортпроводниц. Последние были доставлены в больницу с травмами головы и плеч. Власти сообщили, что их травмы не являются серьезными. В настоящее время начато расследование причин возникновения сильной турбулентности.

Ранее младенец подлетел к потолку и ударился о него во время турбулентности на рейсе в США. Бортпроводницы тогда получили перелом позвоночника, раздробление бедренной кости и позвонков и серьезную травму головы.