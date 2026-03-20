Политолог оценил вероятность раскола между США и Израилем

Политолог Асафов: Говорить о расколе между США и Израилем преждевременно

На сегодня наблюдается расхождение в риторике США и Израиля о войне с Ираном, при этом направление военных целей совпадает, указал политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что удар Израиля по иранскому нефтегазовому месторождению «Южный Парс» обнажил раскол между Вашингтоном и Тель-Авивом. Уточняется, что удар по крупнейшему газовому месторождению Ирана вызвал возмущение союзников США в Персидском заливе.

Политолог уверен, что говорить о расколе пока преждевременно, несмотря на резкие заявления министра войны США Пита Хегсета и публикаций в прессе. Сейчас, как сказал Асафов, больше всего опасений вызывает ситуация в Ормузском проливе, ценами на сырье и неуклонное желание Израиля превратить Иран в подобие Газы.

«У Трампа еще не сформировано видение финального результата: остановится Америка или продолжит, сколько понадобится месяцев на одобрение Конгресса. Разная логика и дает ощущение раскола, но по целеполаганию они все равно совпадают. Трамп будет продолжать поддерживать интересы Израиля в силу родственных и массы других причин», — объяснил Асафов.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Израиль нанес удары по объектам военной инфраструктуры в Сирии. По словам представителей армии, удары были нанесены в ответ на нападения на дружественное население. Израильские военные отметили, что продолжат принимать меры по его защите.