Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:18, 20 марта 2026Мир

Стало известно о расколе между США и Израилем из-за ударов по Ирану

Guardian: Удар по месторождению «Южный Парс» обнажил раскол между США и Израилем
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Vahid Salemi / AP

Удар Израиля по иранскому нефтегазовому месторождению «Южный Парс» обнажил раскол между Вашингтоном и Тель-Авивом. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Война США и Израиля против Ирана обнажила новые разногласия между этими двумя странами после того, как израильский удар по крупнейшему газовому месторождению Ирана вызвал возмущение союзников США в Персидском заливе», — говорится в статье.

Издание отмечает, что израильский удар и реакция арабских государств вынудили президента США Дональда Трампа заявить, что Соединенные Штаты не были проинформированы о готовящейся атаке.

Ранее портал Axios сообщил, что Трамп солгал о том, что Вашингтон был не в курсе о планируемых атаках Израиля на иранское месторождение «Южный Парс». По данным источников издания, американский лидер и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху координировали действия по нанесению удара, целью которого было попытаться удержать Иран от дальнейших нарушений поставок нефти через Ормузский пролив.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok