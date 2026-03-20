Стало известно о расколе между США и Израилем из-за ударов по Ирану

Guardian: Удар по месторождению «Южный Парс» обнажил раскол между США и Израилем

Удар Израиля по иранскому нефтегазовому месторождению «Южный Парс» обнажил раскол между Вашингтоном и Тель-Авивом. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Война США и Израиля против Ирана обнажила новые разногласия между этими двумя странами после того, как израильский удар по крупнейшему газовому месторождению Ирана вызвал возмущение союзников США в Персидском заливе», — говорится в статье.

Издание отмечает, что израильский удар и реакция арабских государств вынудили президента США Дональда Трампа заявить, что Соединенные Штаты не были проинформированы о готовящейся атаке.

Ранее портал Axios сообщил, что Трамп солгал о том, что Вашингтон был не в курсе о планируемых атаках Израиля на иранское месторождение «Южный Парс». По данным источников издания, американский лидер и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху координировали действия по нанесению удара, целью которого было попытаться удержать Иран от дальнейших нарушений поставок нефти через Ормузский пролив.