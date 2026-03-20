Польша призвала Европу не паниковать из-за России

Сикорский: ЕС нужно серьезно относиться к России, но не паниковать

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Европейский союз не паниковать из-за России. Об этом он заявил в интервью итальянской газете La Repubblica.

Глава польского внешенполитического ведомства выразил мнение, что для того, чтобы угрожать Евросоюзу, России «пришлось бы» закончить конфликт на Украине, а затем два-три года пополнять запасы вооружений.

«Конечно, когда страна строит военную экономику, она продолжает производить военную технику даже после возможного прекращения боевых действий. Поэтому мы должны отнестись к этому серьезно, но без паники», — сказал он.

Тем не менее Сикорский уточнил, что необходимо внести свой вклад в укрепление европейской обороноспособности. По его словам, для победы в крупномасштабном конфликте «необходимо трехкратное преимущество», которым Россия не обладает.

Ранее Сикорский призвал Европу исправить ошибку в виде разоружения и деиндустриализации. Он также подчеркнул, что Польша возглавляет усилия по восстановлению оборонной промышленности Европы.