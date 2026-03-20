Помощь пьяному пенсионеру обернулась для россиянина сроком

08:23, 20 марта 2026

В Красноярском крае суд приговорил мужчину за грабеж у пьяного пенсионера
Варвара Митина (редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Красноярском крае суд приговорил 35-летнего местного жителя к двум с половиной годам колонии общего режима за грабеж у пьяного пенсионера. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Исполнителя грабежа признали виновным по статье 161 УК РФ. В счет потерпевшего взыскали 121 тысячу рублей и 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. Дело в отношении инициатора ограбления приостановлено, потому что он находится в зоне спецоперации.

64-летний мужчина, находившийся в сильном алкогольном опьянении, не смог самостоятельно добраться до дома. Он предложил двум незнакомцам 500 рублей за то, чтобы они проводили его до квартиры. Те согласились, довезли пенсионера на такси до подъезда и зашли с ним в лифт.

В кабине один из сопровождающих заметил под одеждой пожилого человека массивную золотую цепь. На четвертом этаже он взглядом дал знак приятелю, ранее судимому за угон, грабежи и кражи. Тот кивнул, оттеснил пенсионера к стене, расстегнул кофту и сорвал украшение.

«Несмотря на опьянение, я заметил, как они постоянно переглядывались», — вспоминал позже потерпевший.

Грабители скрылись, сдали цепь в ломбард за 162 тысячи рублей и поделили деньги.

Ранее сотрудники уголовного розыска задержали участника ограбления мужчины у криптообменника в Москве, совершенного в октябре 2025 года в здании на Пресненской набережной.

