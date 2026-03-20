08:02, 20 марта 2026

Порнозвезде предъявили обвинения в оскорблении нравственности после секса с тысячей мужчин

Олег Парамонов
Кадр: 9 News Australia / YouTube 

Британские власти предъявили обвинения скандальной порнозвезде Бонни Блю, прославившейся сексом с тысячей мужчин за 12 часов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Представитель Столичной полиции Лондона рассказал, что 2 февраля подозреваемую допросили под предупреждением об ответственности. По итогам расследования Бонни Блю предъявили обвинения в оскорблении общественной нравственности.

Ожидается, что порнозвезда предстанет перед Вестминстерским магистратским судом 22 апреля. В случае признания виновной ей грозит до шести месяцев лишения свободы.

Поводом для преследования стала акция перед посольством Индонезии в Лондоне, которую Бонни Блю провела в декабре 2025 года. После того как ее выслали с Бали, она пришла к посольству в компании мужчин в синих комбинезонах уборщиков, при этом индонезийский флаг прикрывал ей зад и волочился по асфальту.

5 декабря 2025 года Бонни Блю задержали на Бали вместе с 18 мужчинами. Ей грозило до 15 лет тюрьмы за съемки порно в Индонезии. В итоге порнозвезду оштрафовали на незначительную сумму и запретили ей въезд в страну на 10 лет.

