Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:50, 20 марта 2026Бывший СССР

Посольство Украины в Италии исправило «Ресбублику»

Посольство Украины исправило название Италии на своем сайте с «Ресбублики»
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Здание украинского посольства в Риме

Здание украинского посольства в Риме. Фото: Matteo Nardone / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Посольство Украины в Италии исправило написание названия страны на своем сайте с «Ресбублики» на «Республику». На это обратило внимание РИА Новости.

В разделе контактов на сайте украинского дипведомства название страны было указано с ошибкой. Итальянское слово «repubblica» было написано с ошибкой через букву B: «Rebubblica».

Отмечается, что написание было исправлено на следующий день после того, как ошибку заметили в российском интернете.

Ранее стало известно, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о понимании вето венгерского премьера Виктора Орбана на европейский кредит Киеву в 90 миллиардов евро. При этом представители правительства Италии отрицают, что премьер выступила с подобным заявлением.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok