Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:49, 20 марта 2026Бывший СССР

Появилось видео ночных ударов по порту в Одесской области

Появилось видео удара в районе порта Ильичевска в Одесской области
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Ночные удары в районе порта Ильичевска Одесской области попали на видео. Об этом сообщает местный Telegram-канал.

На кадрах можно видеть яркую вспышку от удара и столб дыма. После атаки начался пожар. Официальных комментариев со стороны украинских властей не последовало.

Российские войска в ходе массированной ночной атаки били по целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в шести регионах.

Помимо Одесской области, удары нанесли по Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Запорожской областям. В ночь с 7 на 8 марта координатор подполья Сергей Лебедев также сообщал о нанесении удара по контейнерному терминалу в порту Одессы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Орбан выдвинул требование к ЕС по кредиту Украине

    Назван окончательный состав сборной России по футболу на мартовские матчи

    Самолет с пассажирами едва не врезался в другой лайнер во время посадки в США

    В КСИР сообщили о гибели представителя

    В российском городе полицию вызывали в крематорий из-за конфликта священников

    «АвтоВАЗ» начал выпуск автомобилей под новым брендом

    Названа главная угроза для мировой экономики из-за войны в Иране

    В России допустили крушение F-35 после встречи с иранской «358»

    Орбан покинул саммит ЕС в приподнятом настроении

    В России подсчитали доход бюджета от штрафов для водителей без ОСАГО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok