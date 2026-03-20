Появилось видео ночных ударов по порту в Одесской области

Появилось видео удара в районе порта Ильичевска в Одесской области

Ночные удары в районе порта Ильичевска Одесской области попали на видео. Об этом сообщает местный Telegram-канал.

На кадрах можно видеть яркую вспышку от удара и столб дыма. После атаки начался пожар. Официальных комментариев со стороны украинских властей не последовало.

Российские войска в ходе массированной ночной атаки били по целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в шести регионах.

Помимо Одесской области, удары нанесли по Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Запорожской областям. В ночь с 7 на 8 марта координатор подполья Сергей Лебедев также сообщал о нанесении удара по контейнерному терминалу в порту Одессы.