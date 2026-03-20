Появилось видео с места крушения самолета под Москвой

В сети появилось видео с места крушения самолета в Коломне под Москвой. Ролик опубликовал телеканал «360».

На кадрах видно упавший в нескольких метрах от реки самолет. Борт рухнул между деревьями носом вниз. Рядом с самолетом видно розовый парашют. Его назначение неизвестно.

Ранее в МЧС Подмосковья подтвердили, что жертвой крушения стали два человека, находившихся на борту.

Легкомоторный самолет рухнул в подмосковной Коломне днем 20 марта. Борт стартовал с аэродрома «Торбеево-Старт» в подмосковном Ступино для планового полета. Причина происшествия пока неизвестна.