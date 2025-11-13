00:15, 20 марта 2026

Пожилым россиянам посоветовали работающие способы защититься от мошенников

Вениамин Лыков (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Эксперт компании F6 Сергей Золотухин посоветовал способы защититься от мошенников, которые подойдут для детей и пожилых людей. Их эксперт назвал в беседе с «Лентой.ру».

В первую очередь специалист посоветовал установить запрет на перевыпуск сим-карты без личного присутствия ее владельца, а также поставить самозапрет на оформление новых пластиковых карт. Первый способ поможет избежать создания дубликата сим-карты без ведома человека, второй даст возможность не быть втянутым в преступления.

«Для оформления запрета на перевыпуск посетите офис оператора сотовой связи. В заявлении укажите, что запрещаете перевыпуск по доверенности, а разрешаете только в одном конкретном офисе мобильного оператора и только при вашем личном присутствии. Оформить самозапрет на оформление новых сим-карт можно через "Госуслуги" или лично в ближайшем МФЦ», — посоветовал Золотухин.

Чтобы защититься от мошенников, которые активно применяют социальную инженерию и вредоносные приложения, пытаясь получить данные для входа в банковское приложение жертвы, Золотухин порекомендовал установить полный запрет на онлайн-операции и лимиты на размер транзакций.

«Каждый банк устанавливает свои порядки. Как правило, полностью запретить онлайн-операции или ограничить их можно в приложении банка или в личном кабинете на официальном сайте, в некоторых банках это можно сделать через контакт-центр», — уточнил эксперт компании F6.

По его словам, достаточно распространена схема, в рамках которой преступники убеждают жертву набрать как можно больше кредитов и передать все деньги злоумышленникам. Минимизировать риски этого метода поможет самозапрет на оформление кредитов, который можно установить через «Госуслуги» или лично в МФЦ.

Кроме того, он посоветовал проверить на портале государственных услуг перечень всех выданных согласий на обработку персональных данных. По словам Золотухина, это повышает риск утечки информации, которая может оказаться в руках злоумышленников.

«Эти способы не гарантируют абсолютной защиты, но помогают свести шансы преступников на успешный обман до минимальных значений. Причем эти инструменты бесплатны и не требуют никаких затрат, кроме времени на подключение услуг», — добавил эксперт.

Ранее Золотухин констатировал, что наиболее простой метод защиты от киберпреступников — просто не брать трубку, если звонок поступает с незнакомого номера. Он добавил, что, по данным F6, в 2025 году 94 процента всех случаев финансового мошенничества в России были связаны именно с социальной инженерией.

