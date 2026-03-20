07:32, 20 марта 2026Силовые структуры

Правоохранители начнут розыск осужденного в российском регионе «крабового короля»

Прокурор предложил ФСИН провести международный розыск «крабового короля» Кана
Варвара Митина (редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Прокурор предложил ФСИН провести международный розыск осужденного российского рыбопромышленника Олега Кана, известного как «крабовый король». Об этом пишет РИА Новости.

Уголовное дело рассматривалось без участия сахалинского рыбопромышленника, потому что он скрылся от следствия. Осужден он был заочно.

12 декабря 2025 года суд признал Кана виновным в создании и руководстве преступным сообществом, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов, а также организации расправы над бизнесменом. Его заочно приговорили к 24 годам колонии строгого режима.

Также суд постановил взыскать с Кана 4,2 миллиарда рублей, что является эквивалентом стоимости контрабанды краба.

19 марта стало известно, что адвокаты «крабового короля» попросили отменить приговор.

    Последние новости

    «Плана Б не существует». Макрон оценил бунт Венгрии и Словакии по вопросу кредита для Украины и порассуждал о доверии к ЕС

    Госдеп США начал искать куратора для ВСУ

    Порнозвезде предъявили обвинения в оскорблении нравственности после секса с тысячей мужчин

    КНДР переняла опыт России на СВО и создала новый вид войск

    Пиво в России резко подорожало

    Бывшего иранского футболиста ряда клубов РПЛ исключили из сборной страны

    Описана ситуация с выявлением новых очагов пастереллеза в Новосибирской области

    На Западе признали фиаско с Россией и Ираном

    Правоохранители начнут розыск осужденного в российском регионе «крабового короля»

    Чемпион Украины по картингу стал обучать российских военных в зоне СВО

    Все новости
