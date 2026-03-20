Правоохранители начнут розыск осужденного в российском регионе «крабового короля»

Прокурор предложил ФСИН провести международный розыск «крабового короля» Кана

Прокурор предложил ФСИН провести международный розыск осужденного российского рыбопромышленника Олега Кана, известного как «крабовый король». Об этом пишет РИА Новости.

Уголовное дело рассматривалось без участия сахалинского рыбопромышленника, потому что он скрылся от следствия. Осужден он был заочно.

12 декабря 2025 года суд признал Кана виновным в создании и руководстве преступным сообществом, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов, а также организации расправы над бизнесменом. Его заочно приговорили к 24 годам колонии строгого режима.

Также суд постановил взыскать с Кана 4,2 миллиарда рублей, что является эквивалентом стоимости контрабанды краба.

19 марта стало известно, что адвокаты «крабового короля» попросили отменить приговор.