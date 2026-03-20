Расческу сравнили с ободком унитаза по количеству скапливающихся бактерий

Трихолог Маркова: Расческа может быть грязнее ободка унитаза

Если регулярно не очищать свою расческу, она может стать грязнее ободка унитаза. Такое сравнение привела в беседе с Life.ru врач трихолог-дерматовенеролог Юлия Маркова.

«Если регулярно не мыть расческу хотя бы раз в неделю, на ее щетинках скапливается огромное количество бактерий, остатков кожного сала, пыли и омертвевших частиц кожи. По данным исследований, за такой короткий срок на поверхности расчески может образоваться до миллиона микроорганизмов, включая бактерии, вызывающие воспаление и прыщи», — предупредила врач.

Трихолог предупредила, что кожное сало, которое выделяется с сальными железами, является питательной средой для бактерий, особенно если оно смешивается с пылью и омертвевшими клетками кожи, образуя комки и засоряя поры. «И вправду, расческа становится грязнее ободка унитаза, это верное суждение», — отметила Маркова.

В процессе расчесывания бактерии с неочищенной расчески попадают на кожу лица, из-за этого поры могут забиваться, развиваться воспаление и прыщи, предупредила специалист. Маркова порекомендовала мыть расческу минимум один раз в неделю теплой водой с мягким шампунем или специальными средствами для чистки парикмахерских инструментов. После каждого использования расчески следует убирать с нее остатки кожного сала и пыли, а также не хранить расческу во влажных и грязных местах.

Ранее врач-дерматовенеролог, трихолог Елена Завьялова предупредила, что отказ от ношения шапки в морозную погоду грозит потерей волос. «Ответ однозначный: зимой шапку нужно носить всем. При минусовой температуре происходит спазм сосудов кожи головы, уменьшается питание волосяных фолликулов, вследствие чего замедляется рост и усиливается выпадение волос», — объяснила врач.