Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:59, 20 марта 2026

Расческу сравнили с ободком унитаза по количеству скапливающихся бактерий

Трихолог Маркова: Расческа может быть грязнее ободка унитаза
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Freepik

Если регулярно не очищать свою расческу, она может стать грязнее ободка унитаза. Такое сравнение привела в беседе с Life.ru врач трихолог-дерматовенеролог Юлия Маркова.

«Если регулярно не мыть расческу хотя бы раз в неделю, на ее щетинках скапливается огромное количество бактерий, остатков кожного сала, пыли и омертвевших частиц кожи. По данным исследований, за такой короткий срок на поверхности расчески может образоваться до миллиона микроорганизмов, включая бактерии, вызывающие воспаление и прыщи», — предупредила врач.

Трихолог предупредила, что кожное сало, которое выделяется с сальными железами, является питательной средой для бактерий, особенно если оно смешивается с пылью и омертвевшими клетками кожи, образуя комки и засоряя поры. «И вправду, расческа становится грязнее ободка унитаза, это верное суждение», — отметила Маркова.

В процессе расчесывания бактерии с неочищенной расчески попадают на кожу лица, из-за этого поры могут забиваться, развиваться воспаление и прыщи, предупредила специалист. Маркова порекомендовала мыть расческу минимум один раз в неделю теплой водой с мягким шампунем или специальными средствами для чистки парикмахерских инструментов. После каждого использования расчески следует убирать с нее остатки кожного сала и пыли, а также не хранить расческу во влажных и грязных местах.

Ранее врач-дерматовенеролог, трихолог Елена Завьялова предупредила, что отказ от ношения шапки в морозную погоду грозит потерей волос. «Ответ однозначный: зимой шапку нужно носить всем. При минусовой температуре происходит спазм сосудов кожи головы, уменьшается питание волосяных фолликулов, вследствие чего замедляется рост и усиливается выпадение волос», — объяснила врач.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok