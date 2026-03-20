Россиянам дали шесть советов по выходу из зимней спячки

Гинеколог Екатерина Волкова заявила, что для выхода из зимней спячки необходимо внести небольшие изменения в образ жизни. В своем Telegram-канале она дала россиянам шесть советов, которые помогут восстановить силы и улучшить самочувствие весной.

Во-первых, по словам Волковой, необходимо хотя бы 30 минут в день заниматься умеренной физической активностью, поскольку она дает прилив бодрости. Во-вторых, стоит посещать баню и принимать контрастный душ, так как перепады температур тренируют сосуды, улучшают цвет лица, активизируют обмен веществ и снимают зимнюю усталость, написала она.

В-третьих, важно минимизировать стресс, так как высокий уровень кортизола выматывает и лишает сил. В-четвертых, она призвала пересмотреть питание. «Чтобы выйти из зимней спячки, делаем акцент на легких витаминных блюдах: салаты из зелени, тушеные овощи, рыба и нежирное мясо. Не забываем про питьевой режим — он важен для детоксикации и бодрости», — пояснила доктор.

Кроме того, врач посоветовала уделить внимание качественному сну. Так, важно ложиться в постель до 23 часов, пользоваться блэкаут-шторами, отдыхать семь-восемь часов и отключать вечером все электронные устройства. В заключение Волкова порекомендовала регулярно пить смузи из любимых фруктов и ягод.

