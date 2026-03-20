Россиянам назвали самую модную верхнюю одежду на весну

Стилист и телеведущий Александр Рогов назвал самую модную верхнюю одежду на весну 2026 года. Рекомендацию для россиян он опубликовал в своем Telegram-канале, который насчитывает 184 тысячи подписчиков.
Эксперт посоветовал обратить внимание на плащ или тренч в клетку, который заменит привычный бежевый тренч. Носить данные изделия Рогов призвал с базовыми и спокойными оттенками в образе. «Или ищите пресечения по цвету с узором, миксуя с цветными вещами», — заключил специалист.
Ранее в марте Лисовец назвал пять выдающих отсутствие вкуса вещей в гардеробе. Модный эксперт внес в список объемный оверсайз и верхнюю одежду с покатыми, обвисшими плечами.