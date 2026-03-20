Россиянам указали на два простых приема мошенников

Сенатор Пушков: Мошенники убеждают граждан, что государство их обманывает

Россиянам назвали два простых приема мошенников, которые те используют для обмана граждан. На эти уловки указал член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков, его слова передает kp.ru.

«Первый прием — это обещание прибыли за те небольшие деньги, которые им переведут. И второй — убеждение в том, что государство, банки, законодатели — все их обманывают», — заявил сенатор.

Пушков вспомнил, как однажды услышал разговор одной женщины с оператором банка. Сотрудница кредитной организации пыталась отговорить собеседницу, которая находилась под влиянием мошенников, снять половину ее накоплений со счета. По словам сенатора, женщина поняла, что ее хотят обмануть, только на 15-й минуте разговора с представителем банка. До этого она утверждала, что финансовая организация нарушает ее конституционные права, отказывая в том, чтобы она сняла деньги со счета.

«Осознание приходит тяжело. Поэтому я считаю, что если бы средства массовой информации уделяли проблеме больше внимания, это дало бы свой результат», — заключил политик.

Ранее россиянам назвали самый эффективный способ, позволяющий защититься от мошенников. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, не нужно отвечать на неожиданные звонки, рассказали в компании F6.