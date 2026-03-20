Россияне воссоздали сцену из «Титаника» на военном мемориале и попали в розыск

В Новороссийске полиция начала искать забравшуюся на военный мемориал пару

Россияне воссоздали сцену из «Титаника» на военном мемориале «Малая земля» в Новороссийске и попали в розыск. По факту произошедшего полиция начала проверку, пишет 93.RU.

В сети появились кадры того, как молодые люди забрались на самый верхний угол монумента, форма которого напоминает нос корабля, и повторили знаменитую позу героев Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет в кинокартине «Титаник».

Местные жители резко осудили поступок пары, назвав их действия на месте боев за освобождение города неуместными и кощунственными. Полиция уже начала искать забравшихся на военный мемориал россиян.

Ранее сообщалось, что в Калининграде две девушки попытались прикурить сигарету у Вечного огня. В отношении них возбудили уголовное дело.