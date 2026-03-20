20 марта 2026

Россиянин возмутился качеством услуг на курорте богачей и захотел миллионную компенсацию

Зарина Дзагоева
Фото: Trinity85 / Shutterstock / Fotodom

Российский турист возмутился качеством услуг в пятизвездочном отеле на любимом курорте богачей и захотел отсудить у туроператора «ТТ-Трэвел» компенсацию в размере более миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Юридические новости-Туризм».

Уточняется, что истец отдал за тур на Мальдивах по системе «все включено» для семьи 750 тысяч рублей. Их разместили в роскошном отеле Kihaa Maldives, однако условия там показались туристу недостаточно качественными. По его словам, состояние номера было неудовлетворительным, а у бассейна находились разрушенные стеклоблоки, которые в итоге привели к порезу дочери мужчины.

Недовольный путешественник потребовал 366 тысяч рублей для уменьшения цены тура, неустойку в размере 340 тысяч рублей, компенсации морального вреда — 300 тысяч рублей, 50-процентный штраф от стоимости тура и 200 тысяч рублей за травму дочери.

«Суды трех инстанций (Савеловский районный суд, Мосгорсуд, Второй кассационный СОЮ) отказали в иске. Установлено надлежащее исполнение договора», — указано в сообщении.

Ранее российская туристка отменила поездку и отсудила у турагента сумму в 2,5 раза больше заплаченной. Уточняется, что иск подала туристка из Екатеринбурга, которая отказалась от оздоровительного десятидневного тура на Шри-Ланку, так как не успела оформить загранпаспорт.

    Последние новости

    Трамп упрекнул Украину в бездействии

    Зеленский испугался усиления России на фронте

    МИД России прокомментировал ДТП с участием скрывшегося сотрудника консульства Германии

    Захарова ответила на заявление фон дер Ляйен словами Цветаевой

    Россиянин возмутился качеством услуг на курорте богачей и захотел миллионную компенсацию

    У названного в Госдуме похотливым самцом «Отца-героя» появился 33-й ребенок

    В Европе назвали незаконной войну США против Ирана

    Популярная ИИ-модель раскрыла детали о торговле данными пользователей

    40-летняя звезда сериала «Деффчонки» похвасталась результатом похудения на препаратах

    Названо преимущество Т-72Б3 перед иностранными танками

    Все новости
