ВС РФ совершили массированный налет FPV-дронами на ВСУ в Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) РФ совершили массированный налет FPV-дронами на позиции украинских войск в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова командира расчета с позывным Ветер.

«Оператор точно попал и уничтожил аппаратуру FPV-дроном. За счет детонации осколочно-фугасной боевой части был нарушен контроль и управление подразделениями противника», — заявил он.

Командир также отметил профессионализм оператора дрона, совершившего эту операцию. По его словам, был уничтожен комплекс радиоэлектронной борьбы, который прикрывал опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) и огневые позиции. Это позволило совершить массированный налет на позиции украинских войск.

Ранее в России рассказали, что на Харьковщине появилась «черная дыра», где исчезают украинские военнослужащие. Сообщается, что ВСУ несут значительные потери у села Зыбино в Волчанском районе.