Российская блогерша Оксана Самойлова показала короткую стрижку с афро-кудрями

Российская блогерша и бизнесвумен Оксана Самойлова показала результат кардинальной смены имиджа. Кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя инфлюэнсерша была запечатлена перед камерой и с микрофоном телеканала «Муз-ТВ».

При этом она оделась в черный корсетный верх с глубоким декольте, а также кожаную юбку миди с разрезом до бедра. В то же время звезда предстала с короткой стрижкой, уложенной пышными кудрями в стиле афро.

Ранее в марте внешность Оксаны Самойловой на видео без фильтров вызвала споры в сети. 37-летнюю инфлюэнсершу запечатлели перед шоу бренда Elie Saab в рамках Недели моды в Париже.