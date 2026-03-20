Сбросившие вес люди поделились главными помогающими похудеть привычками

Люди, сумевшие значительно сбросить вес, поделились главными, на их взгляд, помогающими похудеть привычками. Советы желающим изменить фигуру пользователям сети они дали в разделе AskReddit форума Reddit.

Так, многие порекомендовали вести дневник питания и записывать туда все съеденное за день.

Не надо считать килокалории с пристрастием, а просто записывать блюда. Необходимость записать в дневнике информацию о съеденном в полночь целом пакете чипсов заставила меня перестать это делать PretendLime6041 пользователь Reddit

Другие пользователи признались, что для них самым важным было отказаться от калорийных напитков.

Я перешла с латте на кофе со льдом и без сахара. Эти дополнительные 200 килокалорий были просто убийственными JCAIA пользовательница Reddit

Третьи рекомендовали соблюдать режим дня, чтобы избежать неосознанного переедания.

Честно говоря, похудеть в большинстве случаев несложно. Выбор здоровой пищи — не такая уж сложная задача. Трудность для меня всегда заключалась в том, чтобы сделать правильный выбор еды, а я гораздо менее импульсивен, когда не испытываю постоянного недосыпа Mundane-Garbage1003 пользователь Reddit

