12:32, 20 марта 2026

Сбросившие вес люди поделились главными помогающими похудеть привычками

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lee Charlie / Shutterstock / Fotodom

Люди, сумевшие значительно сбросить вес, поделились главными, на их взгляд, помогающими похудеть привычками. Советы желающим изменить фигуру пользователям сети они дали в разделе AskReddit форума Reddit.

Так, многие порекомендовали вести дневник питания и записывать туда все съеденное за день.

Не надо считать килокалории с пристрастием, а просто записывать блюда. Необходимость записать в дневнике информацию о съеденном в полночь целом пакете чипсов заставила меня перестать это делать

PretendLime6041пользователь Reddit

Другие пользователи признались, что для них самым важным было отказаться от калорийных напитков.

Я перешла с латте на кофе со льдом и без сахара. Эти дополнительные 200 килокалорий были просто убийственными

JCAIAпользовательница Reddit
Люди раздувают в соцсетях личные проблемы, чтобы вызвать сочувствие. Почему на самом деле это опасно для психики?
13 декабря 2022
13 декабря 2022
«На грани сучки и хорошей девочки» Психолог учит управлять мужчинами и незаметно пускать газы. Ее советы набирают миллионы на YouTube
25 ноября 2020
25 ноября 2020

Третьи рекомендовали соблюдать режим дня, чтобы избежать неосознанного переедания.

Честно говоря, похудеть в большинстве случаев несложно. Выбор здоровой пищи — не такая уж сложная задача. Трудность для меня всегда заключалась в том, чтобы сделать правильный выбор еды, а я гораздо менее импульсивен, когда не испытываю постоянного недосыпа

Mundane-Garbage1003пользователь Reddit

    Последние новости

    «Не сдержал своего слова». На премьера Венгрии обрушились с резкой критикой после его решения по Украине. Что он сделал?

    Одна из крупнейших нефтяных компаний страны сообщила о триллионном убытке

    Бывшие руководители российского региона получили по 10 лет из-за шурина

    Россиянам назвали главную опасность самолечения при помощи нейросетей

    Пропавшие 68 миллионов рублей из оборонного заказа обнаружили на счете россиянки

    Мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю девочку в российском регионе

    Россияне описали перелет из Египта домой словами «выбросили как раздетых котят»

    Сбросившие вес люди поделились главными помогающими похудеть привычками

    Москвич поскользнулся и отсудил более 500 тысяч рублей

    Лерчек потребовала проверить следователя после обнаружения у нее рака

    Все новости
