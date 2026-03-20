08:30, 20 марта 2026Забота о себе

Сексолог посоветовала женщинам особую технику мастурбации

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pavlova Yuliia / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Джиджи Энгл посоветовала женщинам особую технику для самоудовлетворения — так называемой непрямой мастурбации. Ее цитирует издание Metro.

Энгл отметила, что суть этой техники заключается в том, чтобы прижимать вибратор не к клитору, а к месту рядом с ним, например, к лобковой кости, входу во влагалище, половым губам или к бедрам.

«Клитор по сути эквивалентен головке полового члена, это самая чувствительная область. Мастурбирующим мужчинам не всегда нравятся слишком агрессивные прикосновения к головке пениса, и то же самое касается клитора», — объяснила сексолог.

Материалы по теме:
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
Что такое рефлексия простыми словами? Определение и виды рефлексии в психологии
Что такое рефлексия простыми словами?Определение и виды рефлексии в психологии
27 октября 2022

Ранее эксперт по сексуальному здоровью Сара Мулиндва раскрыла женщинам неочевидный способ усилить удовольствие от мастурбации. Для этого она посоветовала попробовать так называемую технику акцентирования.

    «Если дело дойдет до крайностей». Иран сочли способным стереть с лица Земли две страны и обрушить мировую экономику

    Появились подробности о госпитализации выступившего с критикой СВО юриста

    В Москве перекрыли несколько улиц и изменили режим работы метро из-за Ураза-байрама

    ФСБ предотвратила теракт против российского чиновника

    В России заметили угрозу рецессии

    Дмитриев призвал ЕС признать ошибки и сменить руководство

    В Крыму обратились к президенту Турции после высказанной позиции по полуострову

    Макаревичу пришлось прятаться под лестницей из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Россиянин лишился 3 миллионов рублей из-за пенальти на 90-й минуте в матче Лиги чемпионов

    Комик с неизлечимой формой рака расправился с тестем и попытался застрелить жену

    Все новости
