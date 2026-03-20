07:00, 20 марта 2026

Сексолог раскрыла способ многократно усилить удовольствие от секса

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: NDAB Creativity / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Барбара Монтес заявила, что, чтобы многократно усилить удовольствие от секса, необходимо составить эротическую карту своего тела. Этот способ она раскрыла в разговоре с изданием El Pais.

Как пояснила Монтес, чтобы составить карту, необходимо исследовать каждый участок своего тела. «Прикасайтесь к нему разными способами: ласки, легкие прикосновения, нежные или более сильные похлопывания. Используйте различные предметы, такие как перо или кусок ткани, и наблюдайте за своей реакцией», — отметила она.

По словам специалистки, эти реакции необходимо записывать. Затем стоит подключить партнера, чтобы он повторил прикосновения, так как касания другого человека будут ощущаться совершенно по-разному. Благодаря такому исследованию человек будет знать, где находятся точки удовольствия, добавила Монтес.

Ранее гинеколог Алисса Двек объяснила, почему у некоторых женщин пропадает интерес к сексу с возрастом. Одной из причин снижения либидо она назвала сухость влагалища.

