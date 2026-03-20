Россиянам напомнили о наказании за съемку соседей

Юрист Левашенко: За видеосъемку соседей можно получить штраф до 200 тыс. руб.

В России видеосъемка соседей, в том числе на скрытую камеру, карается по закону. Об этом в разговоре с агентством ТАСС напомнила заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.

Российское законодательство запрещает сбор и хранение сведений о частной жизни граждан без их согласия. Под запрет могут попасть и камеры видеонаблюдения в подъездах, если за их установку не проголосовали на общем собрании собственников. Даже если было принято соответствующее решение, размещать камеры необходимо, соблюдая требования законодательства о персональных данных. В объектив не должна попадать соседская дверь и то, что происходит внутри квартиры. Камера должна охватывать только общедомовое имущество — лифтовые холлы, лестницы. Если дом частный, соседний участок может попадать в камеру, но незначительно — например, забор или прилегающая территория без возможности идентифицировать человека.

В случае такого нарушения камеру потребуют демонтировать. В зависимости от обстоятельств могут наложить штраф суммой до 200 тысяч рублей, назначить обязательные или принудительные работы либо арест сроком до четырех месяцев. Максимальное наказание по этой статье — два года заключения. Уголовная ответственность наступает, если будет установлено, что нарушитель действовал умышленно, передавал данные третьим лицам или распространял их публично. Даже если суд не установит наличие умысла, пострадавший вправе обратиться в суд за компенсацией морального вреда. Ее размер определяется судом.

Ранее россиян предупредили о штрафах за курение на балконах. В случае пожара за это могут взыскать до 50 тысяч рублей. Если сумма ущерба чужому имуществу превысит 250 тысяч рублей или будет нанесен тяжкий вред здоровью, грозит уголовная ответственность.