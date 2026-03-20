Бывший СССР
11:58, 20 марта 2026Бывший СССР

Стало известно о планах Украины воевать до конца 2027 года

Монин: Дефицит бюджета Украины говорит о намерении воевать до 2027 года
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Планы Международного валютного фонда (МВФ) по дефициту бюджета Украины говорят о намерении Киева воевать до конца 2027 года. Об этом на основании соглашения Украины с МВФ заявил экономист Даниил Монин, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Дефицит бюджета в новой программе МВФ 17 с лишним процентов ВВП, практически военный такой большой дефицит. Значит, войну точно на 2026 и 2027 год они уже запланировали», — заявил эксперт.

Он напомнил, что в 2025 году украинские власти согласились снизить дефицит бюджета до 9,8 процента, а теперь подняли цифру практически в два раза.

Ранее стало известно, что Венгрия и Словакия заблокировали решение ЕС о новом пакете санкций против России и выделении Украине кредита в 90 миллиардов евро. За итоговое коммюнике саммита проголосовали 25 из 27 стран объединения.

    Последние новости

    «Не сдержал своего слова». На премьера Венгрии обрушились с резкой критикой после его решения по Украине. Что он сделал?

    Волочкова рассказала о поддержке от уехавшей из России Пугачевой

    В Госдуме объяснили законопроект о защите россиян за границей с помощью армии

    В Crimson Desert заметили толстых котов

    Голикова предупредила об угрозе эпидемии

    Российский турист описал День тишины на Бали словами «ели с телефонными фонариками»

    В России резко подешевели новые отечественные электромобили

    Умерла жена Олега Басилашвили

    Немецкий дипломат сбил курьера в российском городе и скрылся с места ДТП

    Женщина узнала пароль от криптокошелька мужа и похитила биткоины на 15 миллиардов рублей

    Все новости
