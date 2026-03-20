Стало известно о планах Украины воевать до конца 2027 года

Монин: Дефицит бюджета Украины говорит о намерении воевать до 2027 года

Планы Международного валютного фонда (МВФ) по дефициту бюджета Украины говорят о намерении Киева воевать до конца 2027 года. Об этом на основании соглашения Украины с МВФ заявил экономист Даниил Монин, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Дефицит бюджета в новой программе МВФ 17 с лишним процентов ВВП, практически военный такой большой дефицит. Значит, войну точно на 2026 и 2027 год они уже запланировали», — заявил эксперт.

Он напомнил, что в 2025 году украинские власти согласились снизить дефицит бюджета до 9,8 процента, а теперь подняли цифру практически в два раза.

Ранее стало известно, что Венгрия и Словакия заблокировали решение ЕС о новом пакете санкций против России и выделении Украине кредита в 90 миллиардов евро. За итоговое коммюнике саммита проголосовали 25 из 27 стран объединения.

