Стало известно о способе борьбы ВСУ с бегством военных в Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют заградотряды беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для борьбы с бегством военных в Харьковской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

«Действуют заградительные отряды операторов БПЛА ВСУ, которые пытаются не допустить дезертирства военнослужащих 101-й отдельной бригады ТерО», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, речь идет о военнослужащих, чьи позиции находятся в районе Шевяковки.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о создании линии безопасности вдоль российских границ. Он напомнил, что в ходе реализации этой задачи российские войска взяли города Купянск и Волчанск Харьковской области.