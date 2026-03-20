09:24, 20 марта 2026Бывший СССР

Стало известно о способе борьбы ВСУ с бегством военных в Харьковской области

РИА Новости: ВСУ используют заградотряды БПЛА для борьбы с бегством военных
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют заградотряды беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для борьбы с бегством военных в Харьковской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

«Действуют заградительные отряды операторов БПЛА ВСУ, которые пытаются не допустить дезертирства военнослужащих 101-й отдельной бригады ТерО», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, речь идет о военнослужащих, чьи позиции находятся в районе Шевяковки.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о создании линии безопасности вдоль российских границ. Он напомнил, что в ходе реализации этой задачи российские войска взяли города Купянск и Волчанск Харьковской области.

