08:53, 20 марта 2026Россия

Стало известно о взрыве на российском промышленном предприятии

В Оренбургской области произошел взрыв на промышленном предприятии
Майя Назарова

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Новотроицке Оренбургской области произошел взрыв на промышленном предприятии. Об этом этом стало известно порталу Orsk.ru.

По предварительным данным, эпицентр взрыва оказался в доменном цехе на российском заводе. К месту происшествия были направлены экстренные службы.

Другие подробности инцидента сейчас устанавливаются. Власти Оренбургской области пока произошедшее не комментировали.

До этого сообщалось, что взрыв произошел на предприятии «Авангард» в башкирском Стерлитамаке. Тогда возникла авария на нитроузле. Некоторые работники пострадали.

Еще раньше случился взрыв на заводе по производству синтетических волокон в Рязанской области.

