Стало известно о взрыве на российском промышленном предприятии

В Новотроицке Оренбургской области произошел взрыв на промышленном предприятии. Об этом этом стало известно порталу Orsk.ru.
По предварительным данным, эпицентр взрыва оказался в доменном цехе на российском заводе. К месту происшествия были направлены экстренные службы.
Другие подробности инцидента сейчас устанавливаются. Власти Оренбургской области пока произошедшее не комментировали.
До этого сообщалось, что взрыв произошел на предприятии «Авангард» в башкирском Стерлитамаке. Тогда возникла авария на нитроузле. Некоторые работники пострадали.
Еще раньше случился взрыв на заводе по производству синтетических волокон в Рязанской области.