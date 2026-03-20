Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:07, 20 марта 2026

Суд решил судьбу имущества получившего 400 миллионов рублей экс-чиновника Роспотребнадзора

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / ТАСС

В Челябинске Курчатовский районный суд изъял имущество бывшего руководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолия Семенова. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, с него и аффилированных лиц в доход государства взыскано приобретенное на неподтвержденные доходы имущество более чем на 400 миллиона рублей.

Речь идет о шесть квартир, три жилых дома, 18 земельных участков и 12 нежилых помещений общей площадью 25 тысяч квадратных метров. Все эти объекты расположены в Москве, Московской и Челябинской областях. Кроме того, у него нашли 17 транспортных средств.

Ранее сообщалось, что фигурант незаконно совмещал государственную службу с высокоприбыльной предпринимательской деятельностью — он построил бизнес в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok