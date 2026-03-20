Суд решил судьбу имущества получившего 400 миллионов рублей экс-чиновника Роспотребнадзора

В Челябинске суд изъял имущество экс-главы управления Роспотребнадзора Семенова

В Челябинске Курчатовский районный суд изъял имущество бывшего руководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолия Семенова. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, с него и аффилированных лиц в доход государства взыскано приобретенное на неподтвержденные доходы имущество более чем на 400 миллиона рублей.

Речь идет о шесть квартир, три жилых дома, 18 земельных участков и 12 нежилых помещений общей площадью 25 тысяч квадратных метров. Все эти объекты расположены в Москве, Московской и Челябинской областях. Кроме того, у него нашли 17 транспортных средств.

Ранее сообщалось, что фигурант незаконно совмещал государственную службу с высокоприбыльной предпринимательской деятельностью — он построил бизнес в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия.