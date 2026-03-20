05:52, 20 марта 2026Интернет и СМИ

Такер Карлсон пожелал Европе удачи в победе над Россией и захохотал

Такер Карлсон предрек Европе поражение в случае войны с Россией
Марина Совина
Фото: Cheney Orr / Reuters

У западных политиков, которые разжигают ненависть и говорят о войне с Россией, нет никаких шансов одержать победу над Москвой. Такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон в интервью изданию The Economist.

Карлсон заявил, что зол на европейских политиков, и назвал их лжецами. По словам журналиста, когда они отвлекают внимание от катастроф, происходящих в собственных странах, чтобы сказать, что настоящий враг — это Россия, он видит лишь обман и предательство своего народа. «Они не собираются воевать с Россией, а если и начнут, то не победят. Это просто факт», — отметил Карлсон.

Журналист также высказался о снабжении Украины европейским оружием для борьбы с Россией, заявив, что это обречено на провал. «Знаю, это так грустно. Вы прямо победите Россию. Удачи!» — захохотал Карлсон в ответ на утверждение о том, что Соединенные Штаты переложили на Европу бремя содержания Киева.

Ранее Такер Карлсон порассуждал о возможности наземной операции США против Ирана. Как указал журналист, ударов с воздуха недостаточно для смены режима в Тегеране.

