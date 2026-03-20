07:30, 20 марта 2026

Тревел-блогер описал Уганду словами «за критику властей можно сесть в тюрьму»

Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Fabrikasimf / Freepik

Российский тревел-блогер Денис Забелин побывал в Уганде и описал эту африканскую страну словами «за критику властей можно сесть в тюрьму». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».

Автор публикации напомнил, что президент этой восточноафриканской страны, Йовери Мусевени, правит государством с 26 января 1986 года, то есть сорок лет. На данный момент ему 81 год. При этом в январе 2026 года он победил на выборах в седьмой раз с результатом в 71,65 процента. «Наблюдатели от Африканского союза зафиксировали "запугивание, аресты и похищения", которые "подорвали доверие к избирательному процессу". Впрочем, этот протокол подшили в папку — и все», — объяснил россиянин.

Материалы по теме:
«Нельзя ложиться под американцев» Россия враждует почти со всем миром. Кто виноват и что будет дальше?
«Нельзя ложиться под американцев»Россия враждует почти со всем миром. Кто виноват и что будет дальше?
15 мая 2018
Отец нации Как корейский президент впал в безумие и стал жестоким диктатором
Отец нацииКак корейский президент впал в безумие и стал жестоким диктатором
15 мая 2019

Мужчина отметил, что власти этого государтства регулярно борются с оппозицией и подавляют митинги. А за два дня до голосования правительство отключило мобильный интернет по всей стране. «В декабре 2025 года, накануне выборов, был задержан Николас Оппиотто — правозащитник и публичный критик власти. Без ордера, без обвинений. Просто взяли. Это не исключение — это система», — рассказал подписчикам блогер.

Он также подчеркнул, что законы Уганды позволяют посадить людей в тюрьму за публикации в интернете, которые «нарушают общественный порядок» или «наносят ущерб репутации». При этом законы в стране намеренно «размытые», чтобы их можно было применить к любому критическому тексту. «В 2020 году бывший кандидат в президенты Иван Себаддука получил три года тюрьмы за то, что в публичном заявлении назвал судей "некомпетентными дураками". Суд квалифицировал это как неуважение к правосудию», — привел пример опытный путешественник.

Ранее Забелин описал Мозамбик словами «одиночные прогулки ночью — плохая идея». По его словам, большинство туристов приезжают на север страны, где в настоящее время продолжается вооруженный конфликт, и остаются разочарованными.

    Последние новости

    «Плана Б не существует». Макрон оценил бунт Венгрии и Словакии по вопросу кредита для Украины и порассуждал о доверии к ЕС

    Госдеп США начал искать куратора для ВСУ

    Порнозвезде предъявили обвинения в оскорблении нравственности после секса с тысячей мужчин

    КНДР переняла опыт России на СВО и создала новый вид войск

    Пиво в России резко подорожало

    Бывшего иранского футболиста ряда клубов РПЛ исключили из сборной страны

    Описана ситуация с выявлением новых очагов пастереллеза в Новосибирской области

    На Западе признали фиаско с Россией и Ираном

    Правоохранители начнут розыск осужденного в российском регионе «крабового короля»

    Чемпион Украины по картингу стал обучать российских военных в зоне СВО

    Все новости
