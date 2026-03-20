Тысячи людей простояли всю ночь в очередях на улицах Тбилиси ради одной цели

Тысячи людей собрались на улицах Тбилиси ради одной цели — прощания с католикос-патриархом Илией II. Об этом сообщает ТАСС.

«Километровая очередь, несмотря на дождливую погоду, растянулась от центрального входа в храм Святой Троицы до станции метро "Авлабари"», — сказано в материале.

Отмечается, что многие стояли в очереди всю ночь.

Католикос-патриарх всея Грузии Илия II ушел из жизни в возрасте 93 лет. Как рассказал глава грузинского Министерства здравоохранения Михаил Сарджвеладзе, причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности.